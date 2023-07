Longoria bosse comme un dingue, une semaine explosive à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille ne s'arrête plus. Après l'arrivée d'Ismaïla Sarr et le probable recrutement d'Iliman Ndiaye, la formation marseillaise avance bien sur un dossier qui fait également rêver les supporters.

L'OM est en feu sur ce marché des transferts. Très actif, Pablo Longoria ne cesse de se démener pour améliorer l'effectif phocéen afin qu'il soit le plus possible compétitif sur tous les tableaux. Marseille a déjà enregistré quatre recrues et risque d'étoffer encore un peu plus une équipe attendue au tournant la saison prochaine, sous les ordres du nouveau coach Marcelino. Si l'OM est concentré sur le dossier Iliman Ndiaye, un autre joueur se rapprocher d'une signature à la Commanderie. Convoité par les Marseillais depuis l'Euro 2021, Joakim Maehle pousse auprès de sa direction pour rejoindre l'OM selon les informations d'Eco di Bergamo et Il Giorno. Les médias italiens affirment que le défenseur droit de l'Atalanta Bergame aimerait poser ses valises à Marseille. La DEA négocie pour vendre directement le joueur de 26 ans mais le transfert pourrait d'abord se faire sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros.

Joakim Maehle enfin d'accord avec l'OM

Selon @webecodibergamo, Joakim Maehle pousse pour rejoindre l'#OM.

👉L'Atalanta négocie avec l'#OM pour obtenir un prêt avec OA d'environ 12M€ (Le club aurait préféré le vendre directement)

👉Un grand optimisme filtre entre les parties même si cela prendra du temps — OManiaque (@OManiaque) July 25, 2023

Que ce soit l'OM, l'Atalanta ou l'international danois (37 sélections), toutes les parties souhaitent parvenir à un accord pour faciliter le transfert. Révélation de l'Euro 2021, Joakim Maehle a depuis été un petit peu plus discret mais reste une piste de longue date des Marseillais. L'ancien joueur du Racing Club de Genk est d'ailleurs très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'OM. Toutefois l'opération risque de prendre du temps, notamment car Marseille a beaucoup dépensé durant ce mercato estival, et qu'il faudra encore mettre plus de 10 millions d'euros sur la table pour boucler cette opération. Toujours est-il que Joakim Maehle serait une excellente recrue pour concurrencer Jonathan Clauss au poste de latéral droit, qui malgré 13 passes décisives délivrées la saison passée, n'a pas complètement convaincu la direction, notamment sur le plan défensif.