Loin du Vélodrome, l’OM terrrorise la Ligue 1

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Vainqueur à Nantes (1-2) dimanche soir, l’Olympique de Marseille a encore alimenté ses bonnes statistiques à l’extérieur. Le club phocéen possède la meilleure équipe de Ligue 1 hors de ses bases. Un niveau de performance à reproduire au Vélodrome.

Revanchard après la déroute dans le Classique (0-3), l’Olympique de Marseille s’est bien repris à Nantes. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés avec la manière et grâce à leurs certitudes à l’extérieur. Depuis le début de la saison, l’équipe olympienne n’a perdu qu’un seul match sur six hors de ses bases, c’était à Strasbourg (1-0) le 29 septembre dernier. Pour le reste, les Marseillais ont remporté leurs cinq autres confrontations loin de la cité phocéenne, soit un total de 15 points (sur 18) ramenés. Le bilan dépasse déjà le nombre d’unités de la saison dernière l’extérieur (14) !

⏱ 90’ | #FCNOM 1️⃣-2️⃣

𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 !! ✅



Nos Olympiens quittent Nantes avec 3 points de plus au compteur ! 🦾🔵⚪️ pic.twitter.com/JMn5q4kjxi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 3, 2024

Et ce n’est pas la seule statistique bluffante. Depuis 1932, l’Olympique de Marseille n’avait jamais inscrit autant de buts (18) en 6 journées de championnat hors du Vélodrome. Le rival du Paris Saint-Germain domine ainsi le classement de la Ligue 1 à l’extérieur, devant le club de la capitale deuxième avec 11 points et un match en moins. Le problème pour les Olympiens, c’est que leurs résultats ne sont pas aussi satisfaisants à domicile. L’Olympique de Marseille, vainqueur face à l’OGC Nice (2-0) le 14 septembre, ne compte qu’une seule victoire en quatre matchs disputés au Vélodrome.

Un problème au Vélodrome

A croire que les coéquipiers de Luis Henrique gèrent mal la pression de leurs supporters. « Vous avez raison, on marque plus de buts et on a plus de victoires à l’extérieur, notait le Brésilien la semaine dernière. On a peut-être un peu d’anxiété à domicile, il va falloir plus donner à domicile pour gagner et répondre aux attentes de nos supporters. Il faut travailler au niveau du mental pour ces matchs à domicile. » La réception de l’AJ Auxerre vendredi peut permettre de lancer une nouvelle dynamique.