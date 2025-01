Lloyd Kelly, le gros coup de l'OM sur le buzzer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'active sur plusieurs dossiers, notamment celui d'un défenseur central que Roberto De Zerbi veut absolument voir se finaliser dans les prochains jours.

Roberto De Zerbi ne lâche rien en ce mercato, et il a bien l’intention de parvenir à ses fins. Avec l’arrivée de Luiz Felipe, l’entraineur marseillais a obtenu un défenseur central supplémentaire qui va pouvoir l’aider pour la deuxième partie de saison. Mais ce n’est pas suffisant pour le technicien italien, qui a toujours fait savoir qu’il ambitionnait de faire venir deux centraux, dans un secteur où il estime ne pas être bien pourvu. Les regards se tournent vers Lilian Brassier, dont le match désastreux contre Nice a fait mal, comme si Roberto De Zerbi voulait montrer à la direction de l'OM qu’il avait besoin de mieux.

Trois clubs, dont l'OM, sur Lloyd Kelly

A quatre jours de la fin du mercato, Pablo Longoria a décidé de s’exécuter et chercher activement un défenseur central à petit prix. Pour cela, le président de l’OM se tourne vers la Premier League et notamment Newcastle, où Lloyd Kelly est sur le départ. Ce joueur de 26 ans, qui a encore un contrat jusqu’en juin 2029, joue peu avec les Magpies et envisage de changer d’air dans les derniers instants du mercato. Un profil qui a séduit l’OM, mais aussi la Juventus Turin et le Borussia Dortmund selon L’Equipe. Une vraie concurrence pour le joueur anglais qui a explosé à Bournemouth la saison dernière, et avait signé gratuitement l’été dernier à Newcastle. Sa valeur est estimée à un peu moins de 20 millions d’euros, mais tous les concurrents intéressés rêvent surtout de se faire prêter cet axial gaucher qui cherche à se relancer dans les derniers jours du mercato.