Liverpool relance l'OM en plein mercato

L’Olympique de Marseille veut encore renforcer son effectif et on le sait, Pablo Longoria regarde énormément en Premier League cet été. Pour remplacer Jordan Veretout qui est sur le départ, l’OM avait jeté son dévolu sur Wataru Endo, qui n’est pas certain d’être encore à Liverpool l’an prochain.

Dans un peu plus de deux semaines, le mercato va fermer ses portes. Pablo Longoria va pouvoir prendre un peu de repos après avoir énormément travaillé pendant que le marché est ouvert. L’OM a déjà recruté Ismaël Koné (Watford), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham) et Mason Greenwood (Manchester United). L’OM piste également Eddie Nketiah qui est sur le départ à Arsenal. Pour renforcer son milieu de terrain, Marseille a fait une offre à Liverpool pour Wataru Endo, le milieu japonais arrivé l’été dernier en provenance de Stuttgart. C'était au tout début du mercato. Si la piste semblait difficilement envisageable pour l’OM il y a encore quelques semaines, tout est relancé puisque selon les informations de Football Insider, Liverpool ne s’opposera pas à son départ si les Reds parviennent à trouver son remplaçant.

Envisager un départ d’Endo du côté de Liverpool est surprenant tant le joueur a impressionné sous les ordres de Jürgen Klopp l’an passé. Sans faire de bruit, il a pris petit à petit de l’expérience et s’est imposé comme un titulaire, surtout avec les blessures à répétition de Szoboszlai et Thiago Alcantara. Désormais, Liverpool est entraîné par Arne Slot et a réalisé une bonne préparation. Avec 43 rencontres disputées l’an dernier, il s’est assez rapidement mis les supporters d’Anfield dans la poche. L’OM a formulé une offre pour le recruter mais celle-ci avait été refusée par la direction anglaise. Liverpool est notamment en discussions avec Martin Zubimendi, qui a été l’une des révélations de l’Euro avec l’Espagne et qui est proche d’un départ de la Real Sociedad. Si ce transfert aboutit, Marseille aura toutes ses chances de conclure le joli coup menant à Endo.