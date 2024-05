Les voyous ne dégouteront pas ce joueur de l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Malgré une première saison mitigée du côté de l’Olympique de Marseille, entre blessures et histoires extra-sportives, Bamo Meïté veut bel et bien poursuivre son aventure dans le club phocéen.

Prêté par le FC Lorient l’été dernier, Bamo Meïté a vécu plusieurs saisons en une durant cet exercice 2022-2023. Auteur de 27 matchs toutes compétitions confondues, le défenseur central a notamment dû composer avec une blessure à la cheville, qui lui a pourri la fin de saison jusqu’à la mi-mai. Mais l’Ivoirien de 22 ans a également été victime d’une tentative de car-jacking avec Jean Onana et Faris Moumbagna. Le 19 mai dernier, après le match de l’OM face au Havre, Meïté a effectivement essuyé des tirs d'armes à feu par des voleurs qui cherchaient à prendre leur véhicule. Un événement qui a bien entendu choqué le jeune marseillais, qui n’envisage toutefois pas de quitter Marseille pour autant.

« Mon amour pour le club n'a pas faibli »

Bamo Meité 🇨🇮 sur la tentative de car-jacking dont il a été victime :



"J’ai eu peur, c’est évident. J’ai dit à Onana et Moumbagna qu’on devait se vider la tête avec nos familles et nos proches. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses.… pic.twitter.com/UFH4aQvZUi — Infos OM (@InfosOM_) May 26, 2024

« La tentative de car-jacking ? Il vaut mieux oublier et essayer d’avancer, je pense... Maintenant, ce sont les vacances, j’essaie de me libérer l’esprit. Entre ma blessure et l’incident qui s’est produit, cela a été une année mouvementée. C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident. Là, aujourd’hui, j’essaie de prendre du recul par rapport à cette situation. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses. Mais mon amour pour le club n'a pas faibli », explique Meïté dans les colonnes du Parisien. Prêté avec une option d’achat de 10 millions d’euros par Lorient, le défenseur central devrait être définitivement recruté par Pablo Longoria en vue de la saison prochaine. Un exercice lors duquel il essayera de passer un cap sous les ordres d’un nouvel entraîneur qui se fait toujours attendre du côté du Vélodrome…