Les ultras de l’OM interviennent face aux émeutes à Marseille

Depuis la mort du jeune Nahel, de graves scènes de violence se multiplient dans certaines villes de France. Et notamment à Marseille où les South Winners ont appelé au calme.

Le monde du football se mobilise aussi. Après l’intervention des joueurs de l’équipe de France, les South Winners ont également publié un communiqué ce samedi. Le groupe de supporters de l’Olympique de Marseille ne tolère pas les émeutes qui se déroulent depuis mardi et le décès du jeune Nahel à Nanterre. Les ultras marseillais ont donc appelé les coupables à cesser les débordements.

— South Winners 1987 (@Winners1987) July 1, 2023

« Dans une volonté d'apaisement et de retour à la raison, nous avons décidé de publier ce communiqué pour demander aux jeunes marseillais qui se trouvent emportés par ce déferlement de violence gratuite et totalement inutile de faire preuve de sagesse et de retenu et de cesser immédiatement ces actes de destruction de notre Ville », ont réclamé les South Winners.

« En agissant de la sorte, vous salissez la mémoire de ce jeune adolescent et accablez un peu plus sa famille déjà si lourdement affectée, a ajouté le groupe de supporters. Mais vous divisez également notre ville qui incarne un pluralisme cosmopolite unique qui nous unit tous, de la sphère privée au stade Vélodrome qui prône le respect de la famille marseillaise, de ses valeurs et la tolérance de chacun. Rien ne saurait justifier une telle violence. Nous condamnons donc avec fermeté ces actes de vandalisme. »

« Soyons une fois de plus un exemple »

« Nous entendons votre colère, mais nous vous implorons de la maîtriser et de la canaliser. (...) Ne donnons pas du grain à moudre à tous les vautours des extrêmes qui se frottent déjà les mains et se réjouissent de ce chaos et de l'emballement médiatique autour de ces faits. (...) Tout le monde doit être concerné et investi, parents, Tontons, grands frères ou artistes marseillais. Soyons une fois de plus un exemple et une source d'inspiration pour le reste de la France », conclut le communiqué applaudi sur les réseaux sociaux.