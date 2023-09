Le PSG en dessous de tout, l’OM s'affole

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end prochain, l'OM se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG lors du Classique de Ligue 1. A Marseille, on n'est pas des plus rassurés.

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a été surpris par Nice au Parc des Princes. Une défaite logique sur le score de 3 buts à 2 qui inquiète quelque peu les fans et observateurs du club de la capitale. Surtout que le PSG entame une série de matchs périlleuse avec notamment deux rencontres face au Borussia Dortmund et l'OM. Si l'OM peut légitimement nourrir des espoirs avant son déplacement au Parc des Princes tant le PSG parait encore en rodage, les amoureux du club phocéen sont en revanche bien plus mesurés, conscients que leur équipe n'est également pas des plus rassurantes mais surtout que les champions de France ont la fâcheuse tendance à élever leur niveau de jeu face à l'OM.

Une victoire face au PSG, l'espoir est faible à Marseille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Quelques minutes après la défaite du PSG conte Nice, le compte La Minute OM a en effet été l'auteur d'un post assez équivoque sur X. « On connaît la musique avec Paris, ça perd contre Nice et la semaine prochaine ils vont être en mode ligue des champions contre nous », a notamment indiqué le relai d'informations phocéen. A noter qu'avant d'aller affronter le PSG dans un Classique qui parait plus ouvert que jamais, l'Olympique de Marseille devra se débarrasser de Toulouse au Stade Vélodrome. Et cela ne sera pas une mince affaire pour les hommes de Marcelino. A l'instar du PSG, l'OM attaque une série de matchs importante. Après Toulouse, c'est l'Ajax en Ligue Europa qui attendra les Marseillais. Au sortir de cette semaine de tous les dangers, on en saura donc plus sur les réelles ambitions de l'OM cette saison.