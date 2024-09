Le PSG dans le viseur de l'OM, il confirme

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un mercato de bonne facture et d’un gros début de saison, l’Olympique de Marseille jouera sûrement les premiers rôles cette année. Un joueur de l’effectif marseillais actuel estime même que l’OM peut rivaliser avec le PSG pour le titre.

L’Olympique de Marseille sera assurément l’une des équipes à surveiller de près dans cette saison de Ligue 1. Avec l’arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi qui a annoncé la couleur dès le début de l’intersaison, l’OM a été l’un des clubs français les plus actifs sur le marché et a notamment recruté Pierre-Emile Höjbjerg, Elye Wahi ou encore Mason Greenwood, en grande forme pour ses premiers pas en France malgré ses antécédents judiciaires. Avec sept points pris sur neuf et surtout déjà dix buts inscrits en trois journées, les débuts de l’OM cette saison sont prometteurs. Sans Coupe d’Europe à jouer, Marseille sera sans aucun doute une menace pour la victoire finale en Ligue 1. Plusieurs observateurs du football l’ont d’ores et déjà affirmé, mais un membre de l’effectif olympien partage cet avis et estime que l’OM peut être un candidat crédible pour le titre cette année, et il s’agit du latéral gauche Quentin Merlin.

Merlin estime que l’OM peut titiller le PSG

💬 "On a la capacité de les accrocher"



Le latéral gauche (ou milieu relayeur) de l'OM, Quentin Merlin, a clamé les ambitions de son club qu'il croit capable de menacer le Paris Saint-Germain cette saison.

Présent en conférence de presse ce lundi alors qu’il honore une nouvelle convocation avec l'Équipe de France Espoirs, l’ancien joueur du FC Nantes est confiant sur le fait que l’OM peut vraiment donner du fil à retordre au Paris Saint-Germain, favori incontesté pour glaner un quatrième titre de champion de France consécutif : «Nous, on a pour but d’aller le plus loin possible, on a les ambitions, avec un objectif Ligue des champions. Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe. On a la capacité de leur poser des problèmes, de les accrocher, mais on reste humbles. A nous d’être performant, de continuer à avoir des résultats, de la régularité», a-t-il développé face aux journalistes. Après des matchs aboutis depuis le début de la saison, l’OM aura un premier test d’envergure dès le retour de la trêve internationale avec la réception de l’OGC Nice de Franck Haise au Vélodrome le samedi 14 septembre prochain, histoire d’envoyer un signal fort à la concurrence.