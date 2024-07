Le plan B s’écroule, l’OM doit signer Greenwood à tout prix

Malgré les polémiques engendrées par sa possible venue, l’OM a toujours l’intention de recruter Mason Greenwood. En cas d’échec de cette piste, le club phocéen s’est toutefois renseigné sur Matias Soulé.

A la recherche d’un ailier droit lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a clairement fait de Mason Greenwood sa piste prioritaire. Malgré la polémique suscitée par sa possible arrivée en raison de son passé d’homme violent à l’encontre de sa compagne, l’international anglais est désiré par Roberto De Zerbi, qui s’est personnellement investi dans ce dossier. Un accord a été trouvé entre l’OM et Manchester United pour un transfert avoisinant les 30 millions d’euros et le club phocéen doit maintenant finaliser les derniers détails du deal avec Mason Greenwood, notamment sur le plan salarial.

Dans le cas où les négociations viendraient à capoter, l’Olympique de Marseille a pris des renseignements sur un joueur au profil similaire : Matias Soulé. Cette semaine, la presse italienne a révélé l’intérêt de l’OM pour l’attaquant de la Juventus Turin, auteur d’une excellente saison en prêt à Frosinone en 2023-2024. Cette piste a toutefois très peu (voire aucune) chance d’aboutir car Fabrizio Romano vient de nous apprendre que la Vieille Dame réclamait pas moins de 40 millions d’euros pour le transfert du jeune ailier argentin, par ailleurs courtisé par l’AS Roma.

🇦🇷 AS Roma have genuine interest in Matias Soulé. No formal proposal sent to Juventus, as they insist on €35/40m initial request.



There’s also genuine interest from Premier League clubs, Leicester keep insisting. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



AS Roma see Soulé as ideal solution, waiting on formal bid. pic.twitter.com/aN1QWft7ld