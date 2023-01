Le mercato va détruire Payet, danger à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Relancé par Igor Tudor en ce début d’année 2023, Dimitri Payet sera l’une des victimes du mercato hivernal de l’OM.

La blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson sont deux évènements qui ont profité à Dimitri Payet en ce début d’année 2023 à l'Olympique de Marseille. Titulaire contre Toulouse à domicile puis face à Montpellier, l’international français a retrouvé du temps de jeu et le plaisir de marquer. Absent contre Hyères et forfait à Troyes ce mercredi pour une petite douleur à la cheville, Dimitri Payet a été brisé dans son élan mais globalement, son début d’année 2023 était porteur d’espoir, après une première partie de saison qu’il a principalement regardé depuis le banc. La donne a quelque peu changé lundi avec la signature de Ruslan Malinovskyi, un joueur qui peut être complémentaire avec Payet mais qui évolue au même poste que lui. Dans les jours à venir, une seconde recrue offensive pourrait débarquer, ce qui risque de compliquer encore davantage la tâche de l’ancien meneur de jeu de West Ham à l’OM selon le consultant Franck Conte.

Deux recrues au mercato, Payet va retrouver le banc

« Une recrue milieu offensif ou neuf ? Je pense encore une fois que ce sera un problème pour Payet. D’ailleurs, dans les deux cas, c’est un peu embêtant pour Payet. Moi, je fais partie des gens qui aiment voir Payet sur le terrain. Et surtout, je trouve que Payet montre une mentalité de plus en plus intéressante. Franchement, on avait tous peur qu’il vive mal sa saison parce que on sait qu’il peut retourner un vestiaire, il a du vécu et j’ai l’impression qu’il a vachement mûri de ce côté-là. Comme du bon vin. J’espère, dans tous les cas que ce sera un numéro 9 en recrue. Parce que Sanchez, s’il se blesse, il te reste un attaquant. Il faut une recrue à ce poste-là. Dans tous les cas, il te faut un troisième attaquant, mais je pense que ce sera un attaquant, qui arrivera derrière dans la hiérarchie, qui sera derrière Dieng » a-t-il lancé au micro de Football Club de Marseille. Reste maintenant à voir quel joueur sera recruté par l’OM en plus de Ruslan Malinovskyi. Mais quoi qu’il arrive, un second renfort dans le secteur offensif affaiblira les chances de Dimitri Payet d’avoir un temps de jeu conséquent lors de cette seconde partie de saison.