Le mercato de l’OM est surcoté, Dominique Sévérac va au clash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De l’avis presque unanime des supporters et des observateurs, l’OM réalise un mercato emballant. Mais pour Dominique Sévérac, loin d’être convaincu par les joueurs recrutés par Marseille, il n’y a pas de quoi s’emballer.

A la moitié du mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà renforcé son effectif de manière considérable avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Des renforts de taille pour Marcelino, qui sera en mesure d’aligner une équipe très compétitive pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions la saison prochaine.

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 sur le dernier match de préparation 👀⌛️#OMB04 pic.twitter.com/61HyjbblDY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2023

Même si l’effectif doit encore être complété, notamment dans le secteur défensif, l’enthousiasme est de mise chez les supporters de l’OM, pourtant toujours très exigeants en période de mercato. Pablo Longoria et Javier Ribalta ont gagné la confiance des supporters olympiens grâce à leur mercato quatre étoiles et pourtant, tous les observateurs ne sont pas unanimes sur la qualité des recrues marseillaises.

Dominique Sévérac se paie le mercato de l'OM

Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac a notamment surpris tout le monde en se montrant extrêmement prudent et un brin moqueur avec le mercato estival du club phocéen. Pour le journaliste du Parisien, il est assez insensé de s’enflammer pour les arrivées de joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« La question c’est de savoir si je suis bluffé par le mercato de l’OM ? J’ai l’impression que les gars ils ont recruté Messi et Thibaut Courtois. Il faut se calmer, ils ont pris Kondogbia et Aubameyang ! Je ne suis pas là à me relever la nuit en me disant que c’est incroyable car Kondogbia est revenu en Ligue 1 » s’est moqué le consultant, provoquant la stupéfaction de ses petits camarades en plateau. Il faut dire qu’au vu des joueurs recrutés par Marseille depuis dix ans, il y a de quoi s’emballer au vu du CV des joueurs achetés par Pablo Longoria cet été. Même si tout cela demandera bien évidemment confirmation sur le terrain et cela dès la semaine prochaine lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.