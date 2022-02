Le groupe de l’OM avec un nouveau contre l’OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est envolé ce mardi pour Lyon alors que se profile ce soir le match en retard de la 14e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.

Tandis que l'OL est décimé, l’Olympique de Marseille a un groupe plus complet. Jorge Sampaoli doit en revanche composer avec certaines absences puisque sans surprise, Bamba Dieng, Pape Gueye et Gerson (sélection) sont absents du groupe communiqué ce mardi par l’OM tandis que Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ne sont pas qualifiés. Le jeune attaquant Aylan Benyahia-Tani, qui a signé professionnel à l’OM le 1er juillet dernier, profite d’ailleurs des absences cumulées de Dieng, Bakambu et Konrad de la Fuente (reprise) pour fêter sa première apparition dans le groupe.

La première pour 𝗕𝗲𝗻𝘆𝗮𝗵𝗶𝗮 👶



👥 Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour le déplacement à Lyon ce soir ✈️ #OLOM pic.twitter.com/j7o9Pgv3zY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2022

Le groupe de l’OM contre l’OL :

Gardiens : Lopez, Mandanda, Simon

Défenseurs : Lirola, Luan Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba

Milieux : Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline, Bertelli

Attaquants : Luis Henrique, Ünder, Payet, Harit, Milik, Ben Seghir, Benyahia