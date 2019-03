Le gouvernement cite l'OM pour minimiser les Gilets jaunes

Dans : OM, Ligue 1.

Décidément, l’Olympique de Marseille a des supporters très haut placés en France.

On le sait, le président de la République Emmanuel Macron soutient le club phocéen. Et il n’est pas le seul au sein du gouvernement. En effet, Christophe Castaner est également un fidèle de l’OM. C’est pourquoi le ministre de l’Intérieur a surpris tout le monde avec une drôle de comparaison entre l’affluence du Vélodrome et les Gilets jaunes, le mouvement social en perte de vitesse ces dernières semaines.

« J'appelle à la responsabilité. Il y a chaque semaine, 40.000, 50.000 personnes qui manifestent. C’est-à-dire à peu près autant que pour voir un match de foot de l’OM. C’est ça, la réalité. C’est-à-dire, au fond, plus grand monde, a confié le ministre sur le plateau de France 2. Et systématiquement, il y a des violences parce qu’il y a des gens qui se mêlent à ces manifestations pour venir casser, pour venir détruire, pour venir agresser nos forces de l’ordre. » Marseille et ses fans apprécieront le clin d’oeil.