Le Genoa fan de Vitinha, l’OM lui laisse une seconde chance

Par Eric Bethsy

Prêté au Genoa pour la deuxième partie de saison, Vitinha a donné satisfaction malgré son faible temps de jeu. Le club italien aimerait conserver l’attaquant portugais pour le prochain exercice. De son côté, l’Olympique de Marseille ne s’y oppose pas même si l’option d’achat a déjà expiré.

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Sergio Conceição devra vite se mettre au travail. Le probable successeur de Jean-Louis Gasset sera consulté avant d’acter les décisions prises sur le mercato. Le Portugais aura notamment son mot à dire en ce qui concerne son compatriote Vitinha. Prêté avec option d’achat cet hiver, l’attaquant de 24 ans ne s’est pas vraiment relancé au Genoa. L’ancien joueur de Braga n’y a disputé que neuf matchs de Serie A, dont deux en tant que titulaire, pour seulement deux petits buts inscrits.

L'option d'achat renégociée

Il est vrai que Vitinha est resté éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à cause d’une blessure. Quoi qu’il en soit, son faible temps de jeu a suffi pour convaincre le Genoa. En effet, le récent 11e du championnat italien souhaite conserver l’avant-centre pour la saison prochaine. Il n’est évidemment pas question de payer les 25 millions d’euros négociés en janvier dernier. De toute façon, cette option d’achat a déjà expiré. L’Olympique de Marseille accepte néanmoins de relancer les discussions avec les Italiens.

Ces derniers aimeraient prolonger le prêt de Vitinha pour une année supplémentaire. Et selon les informations du média transalpin Il Secolo XIX, les deux formations pourraient s’entendre sur la base d’un prêt avec une option d’achat à 15 millions d’euros. On serait loin des 25 millions d’euros (plus 5 millions d’euros de bonus) payés par l’Olympique de Marseille pour son transfert à l’hiver 2023. Mais cette opération permettrait au moins de limiter les dégâts. Pour rappel, Vitinha préfère rester au Genoa et s’est déjà entendu avec les dirigeants de Gênes.