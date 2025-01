Le fiasco Pau Lopez, l’OM donne sa version

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un long communiqué de presse, l’Olympique de Marseille a décidé de prendre la parole pour revenir sur la vraie-fausse arrivée de Pau Lopez à Lens.

Une signature qui a tourné au fiasco puisque Lens comme l’OM ont voulu aller trop vite, anticipant l’accord de Gérone de casser le prêt actuel du gardien espagnol, ce que la formation catalane n’a finalement jamais donné. Résultat, cette communication maladroite a surtout fait mal au RC Lens, qui passe à côté du recrutement d’un gardien pour la fin de la saison. Mais l’OM a aussi été pointé du doigt pour avoir annoncé trop en avance un deal qui n’était pas officiellement bouclé. Le club phocéen a décidé de s’en expliquer ce jeudi après-midi.

L'OM reconnait une précipitation

L’Olympique de Marseille tient à apporter des éclaircissements au sujet de l’annulation du prêt de Pau Lopez au RC Lens. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2025

« Malgré l’absence d’engagement définitif de toutes les parties, les services de communication du RC Lens et de l’OM ont décidé, au regard de leur collaboration régulière, d’annoncer l’arrivée du gardien espagnol au RC Lens, se félicitant du nouveau challenge offert à Pau Lopez dans notre championnat de Ligue 1. Cette communication prématurée, initiée par le RC Lens, s’est faite sans aucune validation juridique et a donc été supprimée très rapidement par l’OM (…) En tout état de cause, alors que l’accord général demeurait valide mais était seulement retardé de quelques jours, le RC Lens a décidé librement de mettre fin à cette opération. L’Olympique de Marseille regrette cette situation inédite et l'impossibilité pour Pau Lopez de participer à la deuxième partie du championnat 2024/25 de Ligue 1 sous le maillot lensois », a fait savoir le club provençal, qui sait que les annonces officielles par les clubs sont sacrées, et ne souffrent en général d’aucun retour possible en arrière une fois qu’elles sont annoncées. Sauf concernant Pau Lopez et sa signature annulée à Lens cette semaine.