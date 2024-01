Le clan Mandanda met le feu à Rennes-OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Coupe de France, le Stade Rennais reçoit l'OM. Une rencontre forcément spéciale pour Steve Mandanda.

Le choc de ces 1/16es de finale de la Coupe de France aura lieu ce dimanche soir entre le Stade Rennais et l'OM. Une grosse équipe de Ligue 1 va dire adieu à la compétition. Pas mal de tensions existent en plus au sein des deux formations. Pour certains joueurs, ce choc sera particulier. C'est le cas pour Steve Mandanda. Véritable légende de l'OM, le portier champion du monde français n'aura pas eu le départ espéré sur la Canebière malgré ses 613 rencontres disputées au club. Ce dimanche soir, Mandanda voudra sans doute briller pour faire passer un message. En tout cas, un peu de rancoeur existe bel et bien comme vient de le confirmer son agent, Stéphane Courbis.

Mandanda plus heureux que jamais à Rennes

Au cours de quelques mots échangés au Télégramme, le représentant du portier rennais n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, glissant notamment que le départ de Mandanda par la petite porte n'avait pas été digéré. « La fin n’est pas à la hauteur de la légende qu’est Steve. Il a tout vécu avec ce club avec c’est forcément particulier de les retrouver. Il s’est vraiment attaché à la région. Il est très bien à Rennes, sa famille aussi. Pour lui, Rennes, c’est la douceur de vivre, une région calme, tranquille, parfaite pour un garçon comme lui. (…) Pendant des années, cette passion à Marseille le poussait à ne rien lâcher. Aujourd’hui, l’environnement rennais lui convient parfaitement avec une sacrée ambiance aussi au stade. Il n’est pas en pré-retraite ! C’est un club ambitieux : coach, dirigeants. Et surtout, on connait le patron », a notamment indiqué Stéphane Courbis, qui ne regrette pas d'avoir mis son joueur dans un club comme Rennes, qui aspire à remporter la Coupe de France en fin de saison.