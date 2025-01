LdC ‍: Santiago Gimenez écoeure le Bayern… et l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ciblé par l'Olympique de Marseille pour compenser un éventuel départ d’Elye Wahi lors de ce mercato hivernal, Santiago Gimenez a certainement vu son prix grimper en flèche ce mercredi soir. Et pour cause, le buteur mexicain du Feyenoord Rotterdam a déjà inscrit un doublé alors que nous ne sommes qu’à la mi-temps du match entre le club néerlandais et le Bayern Munich. Une efficacité redoutable qui ne passe pas inaperçue auprès des supporters marseillais, lesquels commencent à sérieusement se demander par quel miracle un tel joueur va bien pouvoir signer à l’OM lors de ce mercato hivernal.

Gimenez 10M de + maintenant 😭pic.twitter.com/Qu9ihPWlCa — ꪜꪖꪀ (@VanTeamOM) January 22, 2025

Bon j’y croyais pas bcp mais je crois que c’est dead pour Santiago Gimenez 🤣🤣🤣 — CM Football (@CMFootball_) January 22, 2025

Pendant ce temps-là, un certain Santiago Gimenez 🇲🇽 vient d’ouvrir le score face au Bayern Munich… 👀#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/py5vrSxKL2 — MercatOM (@Mercat_OM) January 22, 2025

Ok Gimenez, on va se pencher sur un autre attaquant hein… — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) January 22, 2025