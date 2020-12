LdC : L'OM gagne enfin, mais reste 4e !

Dans : OM.

Ligue des champions - 4e journée - Groupe C

Stade Vélodrome

OM bat Olympiakos : 2 à 1

Buts : Payet (55sp, 75e sp) pour l'OM; Camara (33e) pour l'Olympiakos

Après 13 défaites consécutives, Marseille s'est enfin imposé en Ligue des champions (2-1) grâce à un doublé sur penalty de Payet. L'OM est cependant en fâcheuse position dans la bataille pour la 3e place face à l'Olympiakos.

Placé dans l’obligation de s’imposer face à l’Olympiakos, l’OM ne rassurait pas ses supporters pendant une première période insipide. Face à une équipe du Pirée qui faisait le jeu sans vraiment être inquiétée, Marseille était bien loin d’afficher les qualités vues contre Nantes. Et c’est finalement logiquement que Camara, d’une frappe pleine lucarne ouvrait le score pour les visiteurs (0-1, 33e). Les joueurs de Villas-Boas semblaient être mal embarqués dans cette rencontre, mais la seconde période était un peu plus réussie.

Il fallait cependant deux penaltys, dont le second assez discutable suite à une main de Rafinha dans la surface, pour permettre à Payet de signer un doublé, l’attaquant réunionnais faisant passer l’OM devant au score (55e et 75e). Marseille pressait car cette courte victoire (2-1) ne permettait pas au club phocéen de passer devant l’Olympiakos au classement, mais ne parvenait pas à marquer un troisième but qui aurait été très précieux. Pour espérer aller en Europa League, l'OM devra ramener quelque chose de Manchester City, en espérant que Porto batte l'Olympiakos, sachant que le club anglais et la formation portugaise sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la Ligue des champions.