La tentation Pogba, l’OM sent venir le fiasco

Par Eric Bethsy

Grâce à la réduction de sa suspension à 18 mois, Paul Pogba pourra reprendre la compétition en mars 2025. Le milieu de terrain, en discussion avec la Juventus Turin pour la rupture de son contrat, pourrait représenter une belle affaire pour l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen doute de l’état physique du Français.

L’annonce du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à peine tombée, les premières rumeurs ont vite commencé à circuler. L’Olympique de Marseille penserait à relancer Paul Pogba dont la suspension pour dopage est passée de quatre ans à 18 mois. Le milieu de terrain pourra donc s’entraîner en janvier 2025, avant de reprendre la compétition en mars. Une occasion à saisir pour le club phocéen après la signature d’Adrien Rabiot ? Ce n’est pas si sûr.

Dans son édition de ce samedi, La Provence affirme que l’Olympique de Marseille n’a pas prévu de recruter Paul Pogba. On sait que le président Pablo Longoria aime tenter des paris sur le marché des transferts. Mais cette fois, la direction a trop de doutes sur l’état physique du Français. Il faut dire que le Bianconero n’est plus apparu depuis un match contre Empoli le 3 septembre 2023. Pire encore, son dernier match disputé en intégralité remonte au 12 mars 2022, c’était lors d’un choc entre Manchester United et Tottenham. Une éternité…

La porte n'est pas totalement fermée

Du coup, Medhi Benatia discute bien avec l'ancien Red Devil, les deux hommes étant amis. Mais la signature de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille n’est pas d’actualité, même si le club n’écarte pas totalement cette hypothèse. Pour le moment, le Turinois négocie avec la Juventus pour rompre son contrat et souhaite reprendre sa carrière en Europe. Mais on l’annonce plutôt du côté de la Major League Soccer ou en Arabie Saoudite, très loin du haut niveau.