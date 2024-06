La dinguerie de Longoria, du jamais vu à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une fois que l'entraineur sera trouvé, Pablo Longoria s'attaquera au mercato. Absolument tous les joueurs de l'OM peuvent partir. Même les deux éléments intouchables auront le feu vert en cas de belle offre.

Pour la stabilité rêvée par Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, il faudra repasser. Après une saison aussi décevante qui se termine sans un billet européen, le club provençal va connaitre un sacré remue-ménage cet été. Frank McCourt a beau avoir remis la main à la poche pour combler le déficit annuel, le propriétaire américain a tout de même demandé à son président espagnol de réduire la voilure sachant que le nombre de matchs sera limité la saison prochaine. Cela va commencer par la quête d’un nouvel entraineur, puis le mercato qui s’annonce très actif. Notamment sur le plan des départs.

Deux joueurs à conserver sauf grosse offre

En effet, dans une phrase qui pourrait être prononcée par les supporters de l’OM à la fin de la saison tant leur déception était grande et légitime, absolument tout le monde peut quitter Marseille cet été. Tous les joueurs de l’effectif sont concernés. Pablo Longoria et Mehdi Benatia aimeraient toutefois conserver deux éléments, mais ils ne sont pas certains du tout de résister en cas de belle offre. C’est le cas de Leonardo Balerdi, le solide défenseur argentin est courtisé par l’Atlético de Madrid, et il possède la plus grosse valeur marchande du club. Il n’a pour le moment pas accepté la proposition de prolongation de contrat de l’OM et attend de voir ce qu’il en sera cet été souligne L'Equipe. L’autre joueur « protégé » est Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur du club, dont le salaire et l’âge le rendent inaccessible pour tous les clubs européens, mais pas pour l’Arabie Saoudite, qui pourrait se faire plaisir en recrutant le Gabonais à prix d’or.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

En dehors de ces deux joueurs, personne n’est à l’abri d’un départ. La stabilité ne sera pas de mise pour cet été. Selon L’Equipe, l’effectif risque d’être totalement remodelé, même s’il y a quelques rares joueurs sur lesquels la direction s’appuie comme Merlin, Veretout ou Rongier. Pour le reste, que ce soit au poste de gardien, en défense, en milieu ou devant, Pablo Longoria n’attend pour le moment que la nomination du nouvel entraineur pour s’en donner à coeur joie avec les mouvements. En espérant trouver les bons plans, la réussite qu’il a un peu perdu ces dernières années, et avoir les moyens de donner de belles perspectives à son futur entraineur.