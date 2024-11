La commission de discipline épargne l'OM après le Classique

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré l'usage d'engins pyrotechniques et des chants homophobes lors du dernier OM-PSG, les supporters marseillais ne pénaliseront pas leur club. La commission de discipline s'est montrée clémente ce mercredi.

L'OM devrait bénéficier d'un Vélodrome plus chaud que jamais pour la réception de Monaco, le 1er décembre prochain pour la 13e journée de Ligue 1. En effet, le club phocéen risquait gros après quelques incidents survenus lors du dernier OM-PSG : usage de fumigènes et de lasers, banderole visant le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ou encore des chants homophobes qui incitent à la violence envers les Parisiens. Cependant, la commission de discipline n'a pas sanctionné l'OM lors de sa réunion hebdomadaire. Elle n'a même pas mentionné ces faits dans son compte-rendu. De quoi soulager la direction olympienne et tout un club, déjà puni avec des huis-clos cette saison.