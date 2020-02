L1 : L'OM champion, Pierre Ménès ne dit plus non à 100%

Dans : OM.

L'OM a l'occasion de revenir à sept points du PSG en cas de victoire ce samedi contre Nantes au Vélodrome, Paris recevant dimanche Bordeaux. Et Pierre Ménès se demande si le PSG ne pourrait pas craquer.

Le classement de Ligue 1 est clairement en faveur du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille dans la course au titre. Car si le PSG cafouille, pour ne pas dire plus, en Ligue des champions, dans notre Championnat Neymar et ses coéquipiers ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Alors, avec 10 points d’avance sur l’OM, la situation du Paris SG semble idéale…ou presque. Car pour Pierre Ménès, tandis les joueurs d’André Villas-Boas enchaînent les victoires, le PSG pourrait manquer d’oxygène rapidement.

Le consultant de Canal+ estime en effet que le Paris Saint-Germain va voir le calendrier devenir infernal, et que finalement cela pourrait sa payer en Ligue 1. « Le podium de L1, on en connaît quand même 2 équipes sur 3 avec quasi-certitude, il y a le PSG qui a 10 points d’avance sur Marseille, et l’OM qui a 11 points d’avance sur Rennes. Donc si on estime que la deuxième place est acquise pour Marseille, on peut estimer que la première est acquise pour le PSG. Même s’il faudra quand même se méfier pour Paris, si le PSG passe Dortmund, d’un calendrier qui va devenir quand même très compliqué et très surchargé avec notamment deux matchs contre Lyon », fait remarquer Pierre Ménès, qui sait également que l’OM va recevoir Paris au Vélodrome et qu’un succès phocéen pourrait subitement tout relancer.