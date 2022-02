L1 : Clermont éteint l’OM, coup de froid au Vélodrome

Dans : OM.

Par Alexis Rose

25e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Clermont Foot : 0-2.

Buts : Bayo (13e) et Allevinah (84e) pour Clermont.

Lors de la grande affiche du dimanche soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre par le Clermont Foot (0-2).

Trois jours après sa victoire contre Qarabag en Europa Conférence League (3-1), le club phocéen voulait enchaîner un nouveau bon résultat au Vélodrome. Mais suite à un début de match compliqué, l’OM encaissait l’ouverture du score. En effet, sur un centre en retrait de Zedadka, Bayo envoyait un missile du droit dans la lucarne opposée (0-1 à la 13e). Un but qui réveillait les Marseillais, mais Payet butait sur Djoco avant la mi-temps (38e). En deuxième période, cette rencontre tournait à une partie d’attaque-défense. Les Olympiens tentaient le tout pour le tout avec Under (57e) ou Dieng (78e), mais Djoco était impassable. Et ce qui devait arriver arriva. À force de ne pas trouver la faille dans la défense auvergnate, l’OM s'exposait à un deuxième but clermontois... qui arrivait en fin de match. Sur un corner de Berthomier, Allevinah trompait Pau Lopez d’une tête décroisée (0-2 à la 84e) pour clôturer la belle victoire du CF63 au Vélodrome.



⏱️90'+3 | #OMCF63 0⃣-2⃣

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. RDV jeudi à 18h45 pour le barrage retour d'@europacnfleague à Bakou contre Qarabag FK pic.twitter.com/vR4dKTOqmE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2022

À cause de cette première défaite en L1 depuis le revers subi dans l'Olympico contre l’OL au début du mois, l’OM se met clairement en danger dans la course au podium. Vu qu’après la victoire de Nice contre Angers un peu plus tôt dans la journée, le groupe de Jorge Sampaoli n’a plus qu’un seul point d’avance sur son poursuivant. De son côté, le Clermont de Pascal Gastien confirme ses aptitudes à battre les gros du championnat, après Nice ou Rennes, et se donne de l’air dans la lutte pour le maintien, avec maintenant six longueurs d’avance sur la zone rouge.