L'OM vise un entraîneur d'Italie, mais pas De Zerbi

A la suite du départ surprise de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a convoqué un point presse où il a affirmé que l'OM avait déjà un nom en tête pour remplacer l'Argentin. Et selon l'Equipe, ce serait le Croate Igor Tudor, passé récemment par l'Hellas Vérone.

Alors que les joueurs de l'OM viennent de reprendre le chemin de l'entraînement mercredi, ils vont devoir prendre de nouveaux repères très prochainement. En effet, ce vendredi, Jorge Sampaoli a annoncé son départ du club sous fond de divergences avec sa direction au sujet du mercato. Un épisode qui lance mal la nouvelle saison olympienne qui verra l'OM disputer la Ligue des champions. Se voulant rassurant devant les journalistes, Pablo Longoria a assuré en conférence de presse avoir ciblé un technicien pour prendre la place laissée vacante par le bouillant Sampaoli.

Les premières rumeurs ont vite emmené les supporters marseillais vers l'identité de Roberto De Zerbi, actuel entraîneur italien du Shakhtar Donetsk qui ne peut exercer son activité avec la guerre en Ukraine. Cela est appuyé par les réseaux possédés par Longoria en Italie, lui qui a exercé comme directeur sportif à Sassuolo et à la Juventus. Ce vendredi soir, l'Equipe confirme bien que c'est en Italie que Longoria recherche mais il est nullement question d'un De Zerbi à l'OM.

Olympique Marseille have contacted former Hellas Verona manager Igor Tudor as candidate for head coach job. @MatteMoretto 🚨🔵 #OM



Been told Roberto De Zerbi is not in talks with OM now - Tudor, one of main options considered by the board.