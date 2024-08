L'OM vise deux joueurs, il y un énorme indice ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique de Marseille est infernal cet été, et à une semaine de la fin de la période des transferts, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont encore l'intention de frapper.

Roberto De Zerbi a vanté vendredi la qualité de sa relation avec les deux têtes pensantes de l'OM, notamment dans l'incroyable recrutement effectué par le club phocéen depuis le début de l'été. Friands de nouveaux joueurs, les supporters de l'Olympique de Marseille se régalent cet été, et cela n'est probablement pas fini. Même si la priorité est de vider un peu le loft mis en place par les dirigeants, le duo Longoria-Benatia a déjà travaillé sur la signature de nouveaux joueurs d'ici au 31 août. Bien évidemment, et pour une meilleure efficacité, ces pistes restent secrètes le plus longtemps possible, mais ce samedi La Provence a une toute petite idée sur l'identité d'un des deux joueurs, deux milieux de terrain qui pourrait signer avec l'OM dans les prochains jours.

L'OM a encore les yeux tournés vers l'Italie

Tristan Rapaud, journaliste au contact de l'Olympique de Marseille pour le compte du quotidien régional, confirme que les dirigeants du club phocéen cherchent un milieu récupérateur, mais également un milieu relayeur. Et concernant plus précisément un de ces deux profils, notre confrère a visiblement eu quelques informations sérieuses. « L’un évoluerait aujourd’hui chez un cador de Serie A », précise le journaliste marseillais au sujet de ces renforts.

On le sait, Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent très efficacement avec les clubs italiens, et il n'est pas non plus très étonnant que les futurs renforts de l'OM arrivent d'Italie. Reste désormais aux fins limiers que sont les fans de l'Olympique de Marseille pour dénicher le nom de celui qui évolue dans une grosse cylindrée de Serie A et dont la venue est liée à quelques départs. Il reste sept jours pour boucler tout cela.