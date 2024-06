L'OM vire brutalement son capitaine au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’OM cette saison en raison de la blessure de Valentin Rongier, Samuel Gigot n’entre plus dans les plans du club phocéen. Pablo Longoria veut s’en séparer cet été.

Recruté en tant que joueur libre en juin 2022 en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot vient de boucler sa deuxième saison dans son club de coeur à l’Olympique de Marseille. L’an passé, le natif d’Avignon avait plutôt une bonne cote auprès des supporters mais cela a évolué dans le mauvais sens au cours des derniers mois. Entre pépins physiques à répétition et prestations décevantes, Samuel Gigot ne fait plus du tout l’unanimité chez les supporters. Plus inquiétant pour le capitaine olympien, ce constat est dorénavant partagé par sa direction. A en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l’état-major de l’Olympique de Marseille souhaite se séparer de l’ancien joueur du Spartak.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigot Samuel (@mum84)

« Malgré un contrat juin jusqu’en 2025, Gigot ne rentre plus dans les plans de l’OM. Alors que son nom a notamment été glissé sur le marché turc (Trabzonspor), le Brestois Brassier plaît fortement pour la suite côté phocéen (Milan et Bologne très intéressés en Italie) » a publié l’insider sur les réseaux sociaux. Autant dire que pour Samuel Gigot, l’avenir pourrait s’écrire loin de Marseille, à moins que le n°4 du club phocéen, estimé à une dizaine de millions d’euros, refuse catégoriquement de quitter l’OM et souhaite honorer son ultime année de contrat en Provence. En tout cas, le chantier de la défense centrale s’annonce important du côté de Marseille car le doute est également total quant à l’avenir de Chancel Mbemba, lui aussi en fin de contrat dans un an. Mais au contraire de Gigot, le board olympien semble ouvert à l’idée de conserver le Congolais, quitte à le voir partir libre dans un an. Par ailleurs, l’OM souhaite absolument conserver Leonardo Balerdi -malgré sa très grosse cote en Europe- ainsi que le prometteur Bamo Meïté.