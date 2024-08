L'OL en rêvait, l'OM le verrouille à double tour

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Souvent critiqué pour son incapacité à garder ses meilleurs jeunes, l'Olympique de Marseille vient de prouver que ce n'était plus le cas. Pablo Longoria a réussi son coup.

L'OM a réussi à gagner la Coupe Gambardella, ce qui a fait le bonheur des supporters phocéens, lesquels n'avaient pas été gâtés cette année. Mais comme souvent, certains fans marseillais s'attendaient à ce que la totalité du groupe victorieux file vers d'autres clubs, l'Olympique de Marseille ayant souvent eu la fâcheuse habitude se priver rapidement de ses meilleurs jeunes, faute d'une politique sportive adaptée. Cependant, cela a visiblement changé, et ça se confirme officiellement ce mercredi puisque l'OM a confirmé la prolongation de contrat d'Enzo Sternal, le jeune attaquant de 17 ans étant désormais lié avec Marseille jusqu'en 2027. Et ce n'est pas anodin puisque le profil de Sternal intéressait déjà plusieurs clubs, par exemple l'Olympique Lyonnais, informé par sa cellule recrutement des qualités de l'attaquant détecté par l'OM à Nancy.

L'OL avait un oeil sur la pépite marseillaise

𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 ! ✍️🔵⚪️



Notre jeune attaquant 🇫🇷 a étendu son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 ! 🤝



Plus d’infos 👉 https://t.co/i5UDkweSCG pic.twitter.com/29OeRQpm3u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

Après avoir signé son contrat avec l'Olympique de Marseille, Enzo Sternal n'a pas masqué son bonheur. « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible », a confié celui qui a été champion de France U17 lors de la saison 2022-2023 et lauréat de la Gambardella lors de la saison 2023-2024.