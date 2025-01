L'OM va manger l'OL, un consultant de DAZN n'a aucun doute

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimanche soir, c'est dans un climat très spécial que l'OM accueille l'OL au Vélodrome. Les deux clubs sont à une période charnière et la motivation sera énorme.

Une semaine après sa défaite à Nice, l'Olympique de Marseille doit rapidement reprendre ses esprits, car l'équipe de Roberto De Zerbi a vu revenir sur ses talons l'AS Monaco et Nice. Autrement dit, la réception de Lyon, dimanche soir en direct sur DAZN, a une importance cruciale, tout comme c'est le cas pour l'Olympique Lyonnais. L'OL, qui aura probablement Paulo Fonseca sur son banc au Vélodrome, doit également repartir de l'avant, les Gones étant au ralenti en Ligue 1. Les deux équipes ont donc beaucoup à gagner, mais également à perdre. Mais pour Bafé Gomis, qui a porté le maillot des deux clubs et occupe désormais un rôle de consultant pour le diffuseur de la Ligue 1, il est clair que l'Olympique de Marseille a un avantage certain avec l'Olympico de dimanche.

Les joueurs de l'OL entre gros doutes et motivation

S'exprimant dans les colonnes de La Provence, Bafé Gomis, désormais retraité, ne fait pas mystère de son pronostic pour ce grand classique de la Ligue 1, dont on espère qu'il se déroulera dans un climat serein. « Lyon vient au Vélodrome en ayant changé de coach, les cartes seront redistribuées. Dans un tel contexte, il y a de l'orgueil, des joueurs qui veulent prouver au nouvel en­traîneur qu'ils méritent d'être dans le onze de départ. L’OM ne devra pas laisser Lyon reprendre confiance. Avantage OM ou OL ? OM qui est dans une meilleure dynamique, contrairement à l'OL qui a plus de mal. J'ai bien peur qu'ils soient affectés par la perte de leur entraîneur et par tout ce qui se passe en coulisses. On sait que tout le monde est à vendre, ce n'est jamais évident pour les joueurs », avoue l'ancien attaquant, qui a clairement peur des événements récents à Lyon. On saura dimanche vers 23h si la Panthère a vu juste.