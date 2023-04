L'OM va braquer Paris, un Marseillais défie le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM se déplace sur la pelouse du FC Lorient en Ligue 1. Les Phocéens comptent bien réagir après leur match nul au Stade Vélodrome la semaine passée face à Montpellier.

Depuis le début de la saison, l'OM marche sur l'eau hors de ses bases. Et tant mieux, car la donne est beaucoup plus compliquée à domicile. Si les Phocéens ont encore perdu des points la semaine passée face à Montpellier au Stade Vélodrome, ils auront en revanche repris un point sur le PSG, battu par l'OL. Du coup, au classement, l'OM n'est plus qu'à 6 points du club de la capitale. Et en cas de faux pas des Franciliens ce samedi soir à Nice, Marseille pourrait se rapprocher encore un peu plus en cas de résultat positif face au FC Lorient. En tout cas, et malgré la concurrence du RC Lens, les joueurs de l'OM veulent croire en leur bonne étoile. Ce n'est pas Sead Kolasinac qui dira le contraire.

Kolasinac a hâte d'en découdre

𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 🧊💙 pic.twitter.com/dxEB18LmzZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2023

Présent ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien joueur d'Arsenal a clairement envoyé un message à la concurrence. L'OM veut gagner tous les matchs restants : « On croit en nous. Et les gens qui nous soutiennent croient également en nous. Ce que pensent les autres, ce n'est pas important pour nous. On a qu'un seul objectif maintenant, c'est la fin de saison, on veut vraiment gagner tous les matchs qui restent. C'est notre objectif en tant qu'équipe et pour tout le monde. Personne ne sait comment on va finir la saison. On est vraiment concentré sur cette fin de saison ». Les Marseillais sont donc apparemment prêts à livrer bataille pour aller chercher une très belle récompense en fin de saison. Les troupes d'Igor Tudor devront répondre présentes, alors que la forme physique de certains joueurs inquiète. C'est notamment le cas pour Alexis Sanchez, qui joue avec une blessure à son pied droit depuis trois semaines.