L'OM tremble, Conceiçao peut trahir Longoria à tout moment ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, l’OM travaille à la signature de Sergio Conceiçao. Le dossier pourrait s’accélérer après la résiliation du contrat de l’entraîneur portugais au FC Porto. Mais des rebondissements sont encore possible.

Sept ans après son départ du FC Nantes, Sergio Conceiçao pourrait signer son grand retour en Ligue 1 dans les jours à venir. Libre de tout contrat après sa résiliation au FC Porto, le technicien portugais est en discussions très avancées avec l’Olympique de Marseille, qui en fait son option n°1 pour la succession de Jean-Louis Gasset. Les discussions avancent dans le bon sens entre les deux parties et dans le camp marseillais, on a bon espoir de voir Sergio Conceiçao sur la Canebière d’ici la fin de la semaine. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle par ailleurs que l’OM a formulé une offre financière très importante à Sergio Conceiçao, la plus juteuse dont dispose l’entraîneur portugais à date.

Longoria l'a convaincu, Sergio Conceiçao arrive à l'OM https://t.co/tPzmGeJmup — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2024

Mais avec le sulfureux coach de 49 ans, il convient de rester prudent. Et pour cause, un retournement de situation brutal n’est pas à exclure comme l’a fait savoir sur son compte X le journaliste Alexandre Carvalho. Selon le spécialiste du football portugais, Sergio Conceiçao pourrait tout-à-fait trahir l’OM en faisant trainer les discussions pour finalement s’engager dans un autre club. « Je connais très bien cet homme maintenant : il attend simplement une offre de la Lazio ou d'un autre club plus compétitif que l'OM. S'il n'a rien, ce qui est fort probable, alors il signera à Marseille. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il a prolongé au mois de juin dans son club de cœur parce qu'il attendait une offre de Naples » a lancé le journaliste du média @Golaco_TV.

Pas de banc disponible en Italie pour Conceiçao ?

Dans ses colonnes, L’Equipe indique néanmoins que cette possibilité est de moins en moins probable dans la mesure où les bancs italiens trouvent preneurs les uns après les autres ces derniers jours. L’AC Milan mise toujours Paulo Fonseca tandis que la Fiorentina a remplacé Vincenzo Italiano par Raffaele Palladino. Enfin, Bologne pourrait miser sur l’ex-coach de la Fio pour remplacer Thiago Motta, choisi par la Juventus Turin pour succéder à Max Allegri. Du côté de Naples, c’est Antonio Conte qui a été nommé et enfin à la Lazio, malgré des relations conflictuelles avec sa direction, Igor Tudor est parti pour rester. Il n’y a donc pas de place disponible en Italie pour Sergio Conceiçao, dont la signature à l’OM est plus que jamais en bonne voie.