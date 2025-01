L'OM tente un coup de génie de dernière minute

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille convoite Nicolo Fagioli au mercato hivernal. Si le milieu italien est séduit par le projet phocéen, la Juventus est moins à l'écoute. Le club turinois se révèle très gourmand sur le plan financier.

Avec Roberto de Zerbi sur le banc, l'Olympique de Marseille possède plus qu'un entraîneur. L'Italien est un argument à lui seul pour rejoindre la Canebière au mercato. Grâce à l'influence de l'ancien manager de Brighton, le club phocéen a pu attirer Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood et Adrien Rabiot l'été dernier. Nicolo Fagioli pourrait être le prochain grand nom à intégrer l'effectif olympien. Le milieu de la Juventus Turin est sur le départ, manquant de temps de jeu cette saison avec Thiago Motta. L'OM s'est positionné sur lui et cela ne laisse pas insensible l'international italien.

Fagioli veut aller à l'OM mais la Juve est sans pitié

Selon les informations de Daniele Longo de Calciomercato, Nicolo Fagioli approuve l'offre phocéenne et fait le forcing pour aller à l'Olympique de Marseille. De quoi rendre enthousiastes les supporters de l'OM avant un coup de clim instantané. La Juventus a le dernier mot dans ce dossier et elle ne semble pas vraiment disposée à offrir son joueur au mercato. En effet, elle demande au moins 30 millions d'euros aux Marseillais pour leur vendre son milieu de terrain aux 7 sélections avec l'Italie.

Une somme énorme pour le club phocéen, ce qui devrait calmer le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia. La Juve est déterminée à suivre sa stratégie financière. Dortmund peut en témoigner, ayant vu son offre de prêt être refusée par la Vieille Dame. Dans ce dossier, l'Olympique de Marseille devra également se méfier de la concurrence de la Fiorentina, qui vient de récupérer 6 millions d'euros grâce à la vente de Jonathan Ikoné et qui souhaite profiter de cet argent pour recruter au milieu de terrain. Fagioli est une cible de la Viola à tel point que selon Gianluca Di Marzio, les deux clubs italiens vont prochainement s'entretenir au sujet du joueur turinois. Mais aux dernières nouvelles, Fagioli ne veut que l'OM, un argument de poids pour Pablo Longoria dans les négociations, qui sait aussi que les prix peuvent baisser dans les derniers jours du mercato, surtout quand un joueur fait le forcing pour partir.