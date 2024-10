L'OM supplie ses supporters d'oublier ce chant homophobe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A 24 heures du match entre l'OM et le PSG, le club provençal demande à ses supporters de ne pas lancer un chant bien connu....mais homophobe.

Depuis le début de la semaine, le gouvernement s'est fâché très fort suite à un chant homophobe entendu la semaine au Parc des Princes et lancé par des supporters parisiens. Mais Pablo Longoria le sait très bien, du côté du Vélodrome, le même chant tombe souvent des virages du Vélodrome, avec en plus une version spéciale lorsque les gardiens de but adverses dégagent le ballon. Afin d'éviter l'interruption de la rencontre contre le PSG, l'Olympique de Marseille a donc envoyé un message à ses supporters/

𝗧𝗼𝘂𝘀 𝘂𝗻𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹’𝗢𝗠 ✊ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2024

« Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèle à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement. Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage », prévient l'Olympique de Marseille afin d'éviter que ce classique OM-PSG soit terni.