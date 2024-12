L’OM se prend une claque à 12 millions d’euros

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le rêve aura été de courte durée pour l'OM, qui se voyait bien vendre Azzedine Ounahi en Grèce. Mais les montants demandés ont ramené tout le monde à la réalité.

Joueur très et même trop discret de l’OM la saison dernière, Azzedine Ounahi a fait les frais du gros mercato marseillais en rejoignant le Panathinaïkos en prêt l’été dernier. Le Marocain a trouvé sa place en Grèce, où il est souvent remplaçant mais réalise des entrées régulières et convaincantes, avec un profil de joueur capable de faire des différences. De quoi provoquer une rumeur de taille ces dernières heures, faisant état de la possibilité de voir le PAO miser très gros pour récupérer définitivement le Lion de l’Atlas. Ce dernier a été prêté à Athènes moyennant 500.000 euros, mais surtout une option d’achat de 11,5 millions. Soit potentiellement un transfert à 12 millions d’euros en fin de saison.

L'option d'achat est hors d'atteinte

Un montant qui peut faire saliver, mais qu’il faut absolument oublier. La Provence cite un informateur grec, pour qui jamais le Panathinaïkos ne mettra une telle somme sur un joueur, aussi doué soit-il. Le club hellène vient de réaliser le plus gros transfert de son histoire avec le recrutement de Facundo Pellistri pour 7,5 ME en provenance de Manchester United. Et ce record ne sera pas explosé pour remplir les caisses de l’OM, surtout pour un joueur qui n’est pas indiscutable au Pana. L’idée des dirigeants grecs serait plutôt de repartir sur un nouveau prêt avec une option d’achat plus abordable de 5 à 6 millions d’euros à la fin de la saison 2025-2026.

Une belle claque pour l’OM, qui risque de perdre de l’argent avec Azzedine Ounahi, recruté en janvier 2023 pour 8 millions d’euros après son Mondial réussi avec le Maroc.