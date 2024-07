L'OM s'offre un joueur de l'Inter, plus rien n'arrête Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'OM ne s'arrête jamais, au point que l'on peut se demander combien de joueur de la saison passée seront sur la pelouse du Vélodrome en 2024-2025. C'est désormais un joueur de l'Inter qui arrive à Marseille.

Après avoir fait signer en une semaine Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, l'Olympique de Marseille devrait rapidement boucler un accord avec les dirigeants de l'Inter concernant Valentin Carboni. En effet, même si le club milanais souhaite un transfert sec d'un peu plus de 30 millions d'euros pour le milieu de terrain argentin, L'Equipe révèle que Pablo Longoria serait en train de négocier un prêt non pas avec option d'achat obligatoire, mais un prêt « avec des conditions un peu plus souples et des clauses plus subtiles qui permettrait à toutes les parties d'être satisfaites » précise notre confrère. De quoi permettre à l'Inter de conserver un droit de regard sur le joueur de 19 ans, que les champions d'Italie ont sous contrat jusqu'en 2028, ou à l'OM de le faire signer si cela en vaut le coup.

Valentin Carboni pour renforcer l'entrejeu de l'OM

De son côté, le joueur qui vient de remporter la Copa America avec l'équipe d'Argentine, a déjà fait savoir aux dirigeants de l'Olympique de Marseille qu'il était intéressé à l'idée de rejoindre la Ligue 1, lui qui l'an passé avait été prêté au club de Monza. Valentin Carboni en est bien conscient, Simone Inzaghi ne fera pas de lui un titulaire indiscutable cette saison, et s'il veut avoir du temps de jeu, alors le joueur repéré dans un premier temps par Catane et arrivé en formation à l'Inter en 2020, devra encore bouger cet été. A priori, cela sera vers Marseille, Pablo Longoria travaillant pour rapidement finaliser ce nouveau transfert, et toujours avec l'aval de Roberto de Zerbi, qui supervise chacun des choix de son président. Après la signature probable de Valentin Carboni, le mercato de l'OM ne s'arrêtera pas là, puisque le club phocéen est en quête d'un gardien de but et d'un ou plusieurs attaquants. Le feu d'artifice va donc donc continuer.