L'OM revient à la charge pour Seko Fofana

Par Guillaume Conte

Il a certainement déjà gagné sa place dans l’équipe type de la première partie de saison. Seko Fofana est intraitable avec le RC Lens cette saison, et il est l’une des raisons pour lesquelles le club nordiste se mêle actuellement à la lutte pour le podium.

Le milieu de terrain, à qui on promettait une énorme carrière quand il a signé pour Manchester City à son plus jeune âge, a ensuite connu une période plus contrastée. Son passage par l’Italie et l’Udinese lui a permis de se remettre dans le droit chemin, et sa puissance lui permet de faire des ravages pour casser les lignes, tout en ajoutant à cela une force de frappe et une justesse technique impeccables. Résultat, le RC Lens aura bien du mal à le conserver une saison de plus. Foot Mercato le confirme avec l’annonce par le média spécialisé des intérêts de l’OM, du Milan AC, l’Atalanta et plusieurs clubs anglais sont sur les rangs. La saison passée, désireux de confirmer son retour au premier plan, il avait repoussé toutes les offres pour rester dans le Nord.

Au moins 5 clubs sur les rangs

Info : très performant en L1 avec le RC Lens, le milieu de terrain ivoirien, meilleur joueur de L1 en septembre, Seko Fofana fait l'objet de toutes les attentions. L'AC Milan, l'OM, l'Atalanta et Newcastle le suivent attentivement.https://t.co/tKv5bcdg8b — Sébastien Denis (@sebnonda) November 18, 2021

Acheté 10 millions d’euros à Udine, Seko Fofana en vaut désormais quasiment 15. Elu joueur du mois de septembre, le natif de Paris a encore plus de deux ans de contrat. Il n’a donc pas le couteau sous la gorge pour partir, mais pourrait rejoindre un club habitué à disputer la Ligue des Champions. Le fait que l’OM s’intéresse à lui depuis longtemps est un avantage pour Pablo Longoria, qui ne vient donc pas de se réveiller dans ce dossier. Mais la réalité économique pourrait prendre le dessus, surtout si les clubs de Premier League décident de mettre le paquet pour un joueur qui a aussi du répondant physique à même d’apporter un sacré impact, même dans le championnat anglais. L’été sera donc chaud pour Seko Fofana, alors que le RC Lens pourrait battre le record de son transfert le plus cher, tenu depuis cet été par Loïc Badé, parti à Rennes pour 17 millions d’euros.