L’OM rêve de donner une bonne leçon au PSG

Revenu à l’OM cet été, l’ancien joueur Fabrizio Ravanelli veut mettre en place une stratégie qui permettra à Marseille d’être performant. Et venir concurrencer le PSG dans un futur proche.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille dont il a porté les couleurs entre 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli a effectué son retour cet été en tant que conseiller institutionnel et sportif, l’occasion pour lui d’accorder une interview à La Provence ces dernières heures. L’Italien, qui encensé les qualités d’entraîneur de Roberto De Zerbi, l’affirme, il a envie de voir Marseille être un club attractif mais pas seulement chez les professionnels, ce qui permettra à l’OM de mettre en place une stratégie capable de mettre à mal les ambitions du PSG sur le long-terme. Pour cela, l’ancien avant-centre espère s’inspirer du modèle de la Juventus, même si l’OM a plus de mal à remporter des titres depuis une quinzaine d’années (le dernier trophée l’a été en 2012). L’homme de 55 ans explique ce qu’il souhaite faire pour que Marseille redevienne véritablement compétitif.

Ravanelli veut jouer sur l’identité marseillaise

"L’arrivée du Qatar à Paris a compliqué les choses, on n’a pas le même budget pour gagner des titres. Mais si on continue à travailler dur, avec cette mentalité, on va construire quelque chose d’important pour le futur proche."



Ravanelli estime que le travail doit être effectué très tôt, notamment chez les jeunes de la ville : «L’arrivée du Qatar à Paris a compliqué les choses, on n’a pas le même budget. Mais nous, on doit gagner par notre manière de jouer, par notre centre de formation, nos infrastructures, en donnant envie à tous les jeunes marseillais qui jouent dans la rue ou dans leur quartier de devenir des joueurs de l’OM. Pour le PSG, c’est plus facile de gagner mais on a d’autres possibilités. Si on continue à bosser dur, avec cette mentalité, on va construire quelque chose d’important pour le futur proche», a-t-il développé pour le média local. Ces derniers mois, plusieurs joueurs issus du centre de formation ont pu gratter du temps de jeu avec l’équipe première : Gaël Lafont, Enzo Sternal ou encore François-Régis Muguet, mais l'OM est le club français qui fait le moins jouer ses jeunes en équipe première. C’est l’occasion de mentir cette statistique et de renforcer l'identité du club dans les mois à venir.