L'OM remercie le PSG et ses supporters pour cet énorme record

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le classique OM-PSG qui se jouera dimanche au Vélodrome est très attendu sur la Canebière. Le début de saison prometteur des Marseillais et les difficultés parisiennes incitent la foule à investir en masse le Vélodrome.

Si le classique a perdu un peu de sa superbe avec l'écrasante domination du PSG en Ligue 1, le match de dimanche soir va raviver la flamme chez les supporters marseillais. Séduits par le projet de jeu et les premiers résultats de Roberto de Zerbi à l'OM, ils n'ont jamais été aussi confiants avant de jouer l'ennemi parisien. Sans Kylian Mbappé, le PSG peine à convaincre et, ce notamment sur la scène européenne. Tous les ingrédients sont réunis pour créer un engouement massif dans la cité phocéenne. Cela se voit déjà au niveau de la billetterie du stade Vélodrome.

Un Vélodrome 100% marseillais dimanche

En effet, tout porte à croire que l'enceinte phocéenne va battre son record d'affluence pour un match de football selon RMC Sport. Le record actuel appartient déjà au classique OM-PSG et au match de la saison passée. Le 31 mars dernier, pour la 27e journée de Ligue 1, 66 046 personnes s'étaient réunies au Vélodrome pour assister au succès parisien 0-2.

🔥 Le stade Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés ce dimanche pour le Classique face au PSG en clôture de la 9e journée de Ligue 1. L'enceinte marseillaise devrait battre son record d'affluence.https://t.co/eCeL8dG2Q6 — RMC Sport (@RMCsport) October 26, 2024

L'OM attend encore plus de monde ce 27 octobre 2024 et l'interdiction de déplacement des supporters du PSG facilite le remplissage du stade. Sans parcage visiteurs à remplir, le club phocéen peut remettre en vente les billets pour ses propres supporters. De quoi répondre à la forte demande locale. Face au PSG, l'OM pourra donc compter sur un stade totalement acquis à sa cause. Une ambiance bouillante pour bénéficier pleinement du fameux 12e homme et déstabiliser les joueurs parisiens. Ce ne sera pas de trop pour un OM qui n'a pas battu le PSG à domicile en Ligue 1 depuis 13 ans déjà.