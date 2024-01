L'OM refuse l'offre urgente du Bayern pour Jonathan Clauss

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, Téléfoot confirme l'intérêt du Bayern Munich pour Jonathan Clauss. Mais Pablo Longoria s'est montré ferme avec ses interlocuteurs allemands.

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, Jonathan Clauss joue probablement ses derniers mois sous le maillot de Marseille. Alors que l'ancien joueur de Lens n'a pas prolongé son contrat avec le club phocéen, le Bayern Munich s'est présenté à la Commanderie afin de faire une offre aux dirigeants marseillais pour un transfert de Clauss dès ce mercato de janvier. Mais Téléfoot le confirme, la réponse de Pablo Longoria a été très claire et rapide. « Le Bayern a bien approché l'OM pour Jonathan Clauss mais l'OM s'est montré ferme : pas question de le laisser partir cet hiver. Une prolongation de Clauss à l'OM n'a pas été encore évoqué, le joueur souhaite rester cet hiver et finir la saison à l'OM », a précisé la rédaction de l'émission dominicale de TF1. On ne connaît pas le montant précis de l'offre munichoise, mais elle n'a pas été suffisante pour renverser la table du côté de Marseille et sauf contre-proposition colossale, Jonathan Clauss finira le championnat de Ligue 1.