L’OM prêt à se débarrasser d'un flop pour 10 ME

Victime de blessures et des choix du coach Roberto De Zerbi, Ismaël Koné n’a pas bénéficié d’un temps de jeu important depuis son arrivée cet été. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille lui réclame un déclic mental. Mais le milieu canadien n’en aura peut-être pas le temps.

Pablo Longoria n’est pas du genre à s’obstiner. Si une recrue ne donne pas satisfaction, le président de l’Olympique de Marseille peut très bien s’en débarrasser quelques mois après sa signature. Personne n’est donc surpris de voir le nom de Lilian Brassier alimenter les rumeurs de départ. Et le défenseur central arrivé en provenance de Brest n’est pas le seul dans cette situation. On peut également ajouter Ismaël Koné (22 ans) qui reste une énigme pour les supporters marseillais.

L’été dernier, le milieu de terrain avait été recruté à Watford pour 12 millions d’euros (hors bonus), soit un investissement important. Mais à cause de ses blessures et des choix du coach Roberto De Zerbi, l’international canadien a passé peu de temps sur les terrains. Le natif d’Abidjan n’a débuté que trois matchs cette saison et a publiquement été rappelé à l’ordre en novembre dernier. « Il faut qu'il ait un déclic mental, sinon le potentiel ne sert à rien », avait lâché l’entraîneur italien en conférence de presse.

L'OM ne retient pas Koné

Depuis, Roberto De Zerbi n’a toujours pas vu la personnalité réclamée chez sa recrue. Pas sûr que le technicien se batte pour le conserver si la Lazio va au bout de ses intentions. En effet, le média transalpin TMW affirme qu’Ismaël Koné, tout comme le Rémois Valentin Atangana, se trouve dans la short-list des Biancocelesti. Nos confrères ajoutent que les deux joueurs de Ligue 1 sont disponibles pour environ 10 millions d’euros. Preuve que l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte à son flop, quitte à perdre un peu d’argent par rapport à la mise initiale.