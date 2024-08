L'OM prêt à la signature la plus folle du mercato ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Elye Wahi, l’OM cherche encore deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato. La piste Mathys Tel est évoquée sur les réseaux sociaux, alors que le Bayern pourrait accepter un prêt du Français.

Déjà renforcé par les signatures de Mason Greenwood et de Valentin Carboni, le secteur offensif de l’Olympique de Marseille a pris une autre dimension mardi avec la signature d’Elye Wahi. L’ancien attaquant du RC Lens s’est engagé pour 25 ME plus 5 ME de bonus dans la cité phocéenne, où il était l’une des deux pistes prioritaires de Roberto De Zerbi avec Eddie Nketiah. L’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque l’entraîneur italien souhaite encore accueillir une à deux recrues en attaque. Le dossier Jonathan Rowe est toujours ouvert, au contraire de de la piste Youssoufa Moukoko, refermée en raison des exigences du Borussia Dortmund.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATHYS TEL (@m.tel14)

Pour épauler Elye Wahi en attaque, un autre dossier mériterait d’être creusé en profondeur par le board marseillais, celui de Mathys Tel. En manque de temps de jeu la saison dernière au Bayern Munich, l’international espoirs français pourrait faire l’objet d’un prêt sans option d’achat et rendre de fiers services à un club tel que Marseille. Sur les réseaux sociaux, certaines rumeurs font d’ailleurs état d’un intérêt du club olympien pour le n°39 du Bayern Munich. Une potentielle piste qui fait l’unanimité auprès des supporters de l’Olympique de Marseille.

Les supporters de l'OM rêvent de Mathys Tel

« Je le dis depuis le début du mercato il faut le tenter », « Ce serait un coup magistral mais j’ai du mal à y croire … Cependant, si tu y arrives, Wahi - Tel - Greenwood ! Tu as le meilleur trio offensif de France et de loin », « Même un prêt sans OA Mathys vient la ! » ou encore « Ça paraît improbable, mais ça serait magnifique » et « Je signe direct mais honnêtement j'en doute je ne pense pas que le Bayern Munich veuille lâcher le joueur et même que le joueur peut être intéressé. On verra si la source de l'info est fiable et si De Zerbi, Longoria et Benattia sont hyper convaincants » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

De toute évidence, la propagande se met doucement en place pour une arrivée de Mathys Tel du côté de l’Olympique de Marseille. La question est désormais de voir si Pablo Longoria et Roberto De Zerbi seront intéressés par l’idée de récupérer un joueur sans option d’achat, ce dont on peut douter. Jusqu’à présent, le board marseillais n’a recruté aucun joueur sous cette formule depuis le début du mercato, l’objectif de Roberto De Zerbi étant de s’offrir des joueurs capables de progresser sous ses ordres durant plusieurs saisons. Ce qui de toute évidence ne sera pas le cas de Mathys Tel, que le Bayern Munich refusera de vendre définitivement.