L'OM peut s'offrir un ancien du Barça ‍!

Par Mehdi Lunay

L'OM est dépourvu d'arrière gauche avec les départs de Tavares, Kolasinac et sans doute celui à venir d'Amavi. Une fois n'est pas coutume, Longoria regarde du côté de la Liga et vise Juan Miranda (Betis). Mais, l'international espagnol est très convoité au mercato.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'OM comprend bien cette expression au niveau de son secteur défensif. Le club phocéen vit actuellement une pénurie d'arrières gauches. Trois joueurs du poste ont déjà quitté la Canebière : Nuno Tavares et Issa Kaboré repartis en Angleterre à l'issue de leur prêt ainsi que Sead Kolasinac parti librement à l'Atalanta. Ne reste que Jordan Amavi mais ce dernier n'entre plus dans les plans à l'OM. Cela ne s'est pas arrangé après son prêt peu convaincant à Getafe. Pour recruter dans ce secteur, Longoria regarde comme souvent en Espagne. Renan Lodi fait envie aux Marseillais mais l'Atlético demande une somme proche des 20 millions d'euros.

Juan Miranda, visé par l'OM et des grands d'Italie

Le plan B est plus accessible financièrement. Il s'agit de Juan Miranda, selon le média Estadio Deportivo. Le profil du jeune homme de 23 ans est apprécié par la direction marseillaise. Il faut dire que ce latéral gauche performe en Liga avec le Betis Séville depuis deux ans. Formé au FC Barcelone, Miranda a déjà goûté à la sélection espagnole avec un match joué et ponctué d'un but inscrit.

Un bilan intéressant mais l'OM a du pain sur la planche niveau concurrence. En effet, selon Estadio Deportivo, Miranda est très suivi en Europe. Benfica, la Juventus Turin et l'AC Milan veulent le recruter cet été. Coté à 9 millions d'euros sur Transfermarkt, il devrait coûter un peu plus cher si l'OM tente le coup. Néanmoins, il a tout pour s'incorporer au mieux dans le 4-4-2 à plat voulu par Marcelino à Marseille. S'il ne traîne pas, le club phocéen a un coup parfait à jouer dans le dossier.