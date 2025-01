L'OM peut dire merci aux arbitres, il clashe les Marseillais

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A l’heure où les dirigeants de l’Olympique de Marseille crient régulièrement au complot après des décisions arbitrales litigieuses, Pascal Dupraz estime de son côté que le club phocéen fait partie de ces clubs qui ne peuvent pas être désavantagés.

Existe-t-il un grand complot du football français contre l’Olympique de Marseille ? C’est ce que pensent aujourd’hui dirigeants et nombre de supporters olympiens. En cause, des décisions arbitrales récentes qui ont créé plusieurs polémiques. La dernière en date, l’expulsion de Medhi Benatia au moment de la défaite des siens en 16es de finale de Coupe de France face au LOSC le 14 janvier dernier. Plusieurs jours plus tard, le sentiment de désavantage ressenti dans le camp phocéen continue de faire débat. Au micro de RMC, Pascal Dupraz estime que l’OM fait pourtant partie de cette caste de grands clubs français qui n’ont rien à craindre de l’arbitrage français, lequel est considéré comme honnête.

« Ça a fait débat parce que c’est l’OM »

🔵⚪ Pascal Dupraz : "S'il y a bien un grand club qui ne sera pas désavantagé par l'arbitrage, c'est l'OM." pic.twitter.com/EKMbfHClQ0 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) January 26, 2025

« Les arbitres, quoi qu’on en dise, se sont beaucoup améliorés. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont un outil aujourd’hui qu’ils n’exploitent pas assez bien. Mais c’est mon ressenti. Ne me dis pas que Harit ne méritait pas d’être expulsé contre le PSG, or ça a fait la une, ça a fait débat parce que c’est l’OM. Pourquoi ça n’aura pas d’incidence ? Parce que d’abord, je crois beaucoup à l’honnêteté des arbitres. Puis parce que ça fait partie du grand cirque du football. C’est pas bien, j’en conviens, quand je suis dans la zone technique, je suis souvent insupportable pour les arbitres. C’est dur de se contrôler, mais pour autant, on devrait se contrôler. L’OM est deuxième et est un grand club. S’il y a bien un grand club qui ne sera pas désavantagé par les arbitres, c’est l’OM », a déclaré Pascal Dupraz pendant l’émission « Les Grandes Gueules du sport » diffusée sur les ondes de RMC.

L’ancien entraineur de Toulouse, de l’ASSE ou du SM Caen défit Marion Bartoli dans un débat au cours duquel il estime qu’il n’existe aucun complot contre l’OM.