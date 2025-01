L’OM offre le titre au PSG, Rabiot se fâche

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après sa démonstration face au Havre (5-1) dimanche, l’Olympique de Marseille a créé un écart avec ses poursuivants en Ligue 1. Mais de son côté, le milieu marseillais Adrien Rabiot garde le Paris Saint-Germain dans son viseur.

L’Olympique de Marseille fait partie des grands gagnants de cette 16e journée de Ligue 1. Grâce au large succès contre Le Havre dimanche, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi a conforté sa deuxième place au classement. Son premier poursuivant, l’AS Monaco, se retrouve à trois points. Tandis que Lille et l’Olympique Lyonnais comptent cinq longueurs de retard sur les Marseillais. Un écart confortable dans la course au podium et à la qualification pour la Ligue des Champions.

Mais si le vestiaire phocéen s’en réjouit, ce n’est pas le cas d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain souhaite toujours détrôner le Paris Saint-Germain et tente de convaincre ses coéquipiers. « On voulait repartir sur de bonnes bases, on a pris le match au sérieux, on a bien coupé et on est revenu avec le même état d’esprit qu’en décembre, a commenté l’international français après la victoire face au club normand. On s’est facilité le match puis on a déroulé. Tout le monde est bien revenu physiquement et mentalement, il faut garder la tête froide et continuer à bosser mais c’est bien d’entamer 2025 de cette manière. »

Rabiot secoue l'OM

« On est en confiance, on reste sur des résultats très positifs, on met en place ce que l’on fait à l’entraînement même si on aurait pu éviter ce but. Dans l’ensemble, on est content, serein. Sur le classement, moi je suis quelqu’un qui regarde devant, j’essaie d’entraîner les autres avec moi. On sait que l’objectif du club est de se qualifier en C1, mais tout peut se passer en deuxième partie de saison si on garde cette mentalité et qu’on continue à engranger les points », a annoncé Adrien Rabiot, alors que son club formateur compte sept points d’avance sur l’Olympique de Marseille.