L’OM se fait toujours arnaquer, il n'en peut plus

Par Adrien Guyot

Ces dernières années, les attaquants de pointe se sont empilés du côté de l’Olympique de Marseille. Si certains ont réussi, les échecs sont plus nombreux et le célèbre Youtubeur Mohamed Henni n’a pas loupé quatre attaquants passés par l’OM.

La fameuse légende du Grantakan hante toujours les supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée du propriétaire américain Frank McCourt sur la Canebière, beaucoup de numéros 9 ont rejoint l’OM en espérant être la perle rare du Champions Project. Finalement, mis à part Aubameyang et Sanchez qui ont chacun passé une saison à Marseille, tous les autres ont déçu. Célèbre Youtubeur fan de l’OM réputé pour être sanguin dans ses débriefs de match, Mohamed Henni a sorti l’artillerie lourde pour tailler des attaquants passés par l’OM et n’ayant pas donné satisfaction, même s’il espère encore changer d’avis pour l’un des trois. Dans une interview accordée à Onze Mondial ces dernières heures, l’ambassadeur Winamax a évoqué les passages de Luis Suarez (10 millions d’euros), Kostas Mitroglou (acheté 15 millions), Vitinha (32 millions) et Elye Wahi (25 millions) qui n’ont pas porté leurs fruits.

Mohamed Henni charge quatre attaquants passés par l’OM

Elye Wahi 🇫🇷 qui lance enfin sa saison à Montpellier son club formateur, oui j'y crois.#MHSCOM #TeamOM pic.twitter.com/wwKN0MAgFM — Infos OM (@InfosOM_) October 15, 2024

Une question sur le joueur de l’OM le plus susceptible de jouer au poker a été posée à Mohamed Henni, et le fan inconditionnel de l’Olympique de Marseille a lâché l’arme à punchlines : «Kostas Mitroglou, c’est un gros bluffeur. Il nous a pris pour des abrutis. Sinon, je pense à Vitinha aussi, 30 millions d’euros pour ça… Vitinul ! On voulait prendre le Vitinha du Paris Saint-Germain, mais on a eu celui de Wish. Pablo Longoria s’est fait avoir. On a aussi pris le Luis Suarez d’Ali Express, c’est que des contrefaçons qui viennent à Marseille. Sinon, Elye Wahi, s’il joue au poker comme au football, il ne tiendra pas longtemps sur une table. Il est trop inefficace, invisible, jusqu’à preuve du contraire, et j’espère qu’il va me prouver le contraire», a-t-il lâché. Depuis l’arrivée de McCourt, Aubameyang est sûrement le numéro 9 qui a le plus séduit les supporters (30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière) mais il a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. L’OM est condamné à un cercle vicieux concernant ses attaquants depuis une grosse dizaine d’années maintenant. Soit l’attaquant est bon et il part tout de suite, soit il est un boulet pendant plusieurs années.