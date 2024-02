L'OM n'est pas mort, un journaliste prédit une fin de saison historique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM sera en déplacement sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1. Les Phocéens sont attendus au tournant par des fans et observateurs très inquiets.

L'OM a encore déçu en milieu de semaine face au Shakhtar en Ligue Europa. Un match nul 2 buts partout alors que les Phocéens pensaient pourtant tenir la victoire jusque dans les ultimes secondes de la rencontre. Les hommes de Gennaro Gattuso sont un peu plus dans le flou, surtout que l'Italien ne semble plus en mesure de trouver les bonnes solutions pour sortir la tête de l'eau. D'ici quelques jours, entre le déplacement à Brest ce dimanche puis le retour contre Donetsk la semaine prochaine, on en saura plus sur la fin de saison de l'OM. Si beaucoup de pessimisme est présent, Yoann Riou veut lui croire en ce Marseille qui revient de loin.

Riou veut y croire

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué sans sourciller sur le sujet. « Ce n'est même pas une question de football, de technique ou de tactique. A un moment donné, les joueurs ils ont la mentalité ou pas la mentalité. Le match contre Lyon, ce n'était pas possible. C'était une question de mentalité parce que ce sont tous de bons joueurs de foot. Si tu n'as pas l'engagement et la volonté... Je crois en cette équipe et en son destin. On va bientôt le savoir parce que la saison se jouera après la Ligue Europa. Mais dans ce chaos ambiant, Marseille a tout vécu. Il se passe tellement de choses et quand même, ils ont fait 2-2. Le PSG pendant 60 minutes, c'est aussi indigne. Il y avait de la vie contre Donetsk. Aubameyang marche sur l'eau en Europe. (...) Je me dis qu'au Vélodrome... Je veux croire en cette saison. Je vois bien une épopée européenne. Il ne manque pas grand-chose », a notamment indiqué Yoann Riou, qui sait que cet OM peut avoir suffisamment de ressources pour rebondir et finir en trombe sa saison. Cela passera d'abord par un succès face à Brest, l'une des révélations de cet exercice en Ligue 1, puis face au Shakhtar dans une rencontre qui s'annonce plus bouillante que jamais.