L’OM n’a pas conclu, Rennes saute sur l’occasion

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour sa charnière, le Stade Rennais s’intéresse au Français Olivier Boscagli. Le défenseur central représente une opportunité intéressante puisque son contrat au PSV Eindhoven expire en juin prochain. Sa situation avait d’ailleurs attiré l’attention de l’Olympique de Marseille en début de mercato hivernal.

Dans un sens comme dans l’autre, le mercato de Rennes est loin d’être terminé. Il faut s’attendre à d’autres départs après ceux de Baptiste Santamaria, Albert Gronbaek et Henrik Meister. L’entraîneur Jorge Sampaoli ne s’opposera pas aux sorties de joueurs qui l’ont déçu depuis sa nomination en novembre dernier.

Gouiri à l’OM, un incroyable échange à l’étude https://t.co/icespKwEHU — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2025

L’attaquant Amine Gouiri, convoité par l’Olympique de Marseille, pourrait bien faire partie de la liste. Tout comme le défenseur central Mikayil Faye. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert à 12 millions d’euros (hors bonus), l’ancien joueur du FC Barcelone n’a absolument pas répondu aux attentes. A tel point qu’un départ dès cet hiver n’est pas à exclure. Si le scénario se confirme, le recrutement d’au moins un défenseur central sera d’autant plus nécessaire.

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre via Jeunes Footeux que les Rouge et Noir étudient la piste Olivier Boscagli (27 ans). Depuis son départ en 2019, l’ex-joueur de l’OGC Nice a percé sous le maillot du PSV Eindhoven. Le Français fait désormais partie des cadres de son équipe, lui qui a débuté tous les matchs de championnat et de Ligue des Champions cette saison. Sa capacité à briller dans l’axe et sur le côté gauche en font un atout intéressant, au même titre que sa situation contractuelle.

Boscagli en fin de contrat

En effet, Olivier Boscagli a entamé les derniers mois de son bail au PSV Eindhoven. Une prolongation de contrat ne semble pas d’actualité pour le natif de Monaco qui représente une belle affaire à saisir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Olympique de Marseille envisageait de le recruter en début de mercato hivernal. Apparemment, le club phocéen n’a pas insisté. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui devra convaincre le défenseur réticent à l’idée de quitter son équipe quasiment qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions.