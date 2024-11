L’OM ment, Ambre Godillon est choquée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Touchée près de l’oeil droit par un projectile lors du match au Vélodrome entre l’OM et Auxerre vendredi, Ambre Godillon a démenti la version livrée par le club phocéen, qui affirme qu’il ne s’agit pas d’un jet volontaire.

Ambre Godillon et l’Olympique de Marseille, la polémique prend des proportions de plus en plus importantes. Touchée près de l’oeil par un projectile lors du match au Vélodrome entre l’OM et l’AJA vendredi soir, la journaliste de DAZN avait d’abord reçu les excuses du club phocéen. Mais par la suite, les dirigeants marseillais ont livré à la presse une version selon laquelle la journaliste n’avait pas été la cible d’un jet de projectile volontaire en provenance des tribunes. Selon le board de l’OM, un objet est tombé d’une tribune très haute avant de rebondir sur la bâche du tunnel de l’entrée des joueurs et de terminer sa course sur le visage d’Ambre Godillon.

Ambre Godillon agressée au Vélodrome, la stupidité à l'état pur https://t.co/0HtG10jBSH — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

La réalité est totalement différente selon l’ancienne journaliste de PSG TV, qui a estimé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe que le récit des dirigeants marseillais était purement faux et qu’il s’agissait bien d’un jet de projectile volontaire de la part d’un spectateur dont elle était la cible. « Je me dis juste qu’il y a vraiment des abrutis dans les stades et qu’ils ne devraient rien avoir à faire là. Mais si je peux profiter d’en parler, depuis deux jours je prends quand même une espèce de vague de cyber-harcèlement inverse. Je dois reconnaître que j’ai reçu de toute la profession énormément de messages et j’ai trouvé que c’était génial » a d'abord expliqué Ambre Godillon, avant de poursuivre.

Ambre Godillon et l'OM ont deux versions différentes

« Mais à l’inverse, les supporters marseillais, à partir du moment où le club a diffusé l’idée que c’était accidentel... A priori je suis censée, selon tous ceux qui m’attaquent, m’excuser aujourd’hui parce que c’était accidentel. Je précise qu’un jet ce n’est pas accidentel. L’histoire de la bâche, si on veut noyer et raconter le story-telling que l’on veut, d’un objet qui rebondit... Reste que moi j’étais entre les deux bancs de touche et que le jet est venu entre ces deux bancs de touche. Et ce n’est pas par le Saint-Esprit qu’il est arrivé là. La bâche, je la remercie d’avoir été là pour avoir freiné cet objet » a regretté Ambre Godillon, qui aimerait maintenant que la polémique s’arrête ici afin de ne pas attiser plus de haine, elle qui sera forcément amenée à se rendre de nouveau au Vélodrome avec DAZN dans les mois à venir. La potentielle réaction de l’OM sera néanmoins à guetter, car le club phocéen est clairement accusé de travestir ou d'édulcorer la vérité par la journaliste.