L’OM lui fait peur, il refuse de signer ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM multiplie les pistes pour trouver son bonheur au mercato. Et se heurte parfois à des réticences quand il s'agit de rejoindre le sulfureux club provençal.

Changement annoncé à absolument tous les postes à l’Olympique de Marseille, et cela vaut aussi à celui de gardien de but. Pau Lopez a déjà trouvé un accord avec Côme, promu en Serie A, et attend le feu vert de son club pour s’en aller. Pour cela, il faut que Marseille se trouve un nouveau gardien. Quatre choix sont actuellement étudiés par la direction, avec à chaque fois quelques contrariétés pour pouvoir boucler une opération.

Quatre candidats, un élu à l'OM

Quand 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 se mêle au toro pendant l’entraînement du jour 👀 pic.twitter.com/rus6TgdIS3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2024

Le candidat numéro 1 se nomme Alvaro Valles, qui est le choix de Pablo Longoria. Seul hic, le gardien espagnol de Las Palmas se voit plutôt au Bétis Séville qu’à l’OM, ce qui complique les choses. Résultat, les dirigeants marseillais sont bien obligés d’étudier d’autres pistes. Celle menant à Brice Samba est intéressante, car le portier est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et il connait le club olympien. Mais le RC Lens en veut 20 millions d’euros, ce qui est impensable aux yeux de Longoria.

Le plan idéal pourrait donc envoyer l’OM vers Illan Meslier, le portier de Leeds qui n’a pas réussi à remonter en Premier League au printemps dernier. Mais l’espoir tricolore, outre son gros salaire pour l’économie marseillaise, est clairement freiné par l’environnement du club provençal selon L’Equipe, ce qui lui ferait hésiter à donner suite aux sollicitations de l’OM. Un coup de frein de plus qui pourrait ainsi envoyer la formation de Roberto De Zerbi vers Filip Jorgensen, le gardien de Villarreal qui a déjà affronté Marseille en Coupe d’Europe la saison passée. Une solution de repli qui intéresse Pablo Longoria, toujours aussi friand des joueurs de la Liga. Même si cela passe par un gros transfert, lui aussi proche des 20 ME pour celui qui est annoncé comme le futur titulaire de la sélection danoise ? La réponse ne devrait pas tarder à ce poste tant il est certain que Pau Lopez va partir, et que l’OM va donc devoir trouver, choisir et ficeler l’arrivée de son successeur.