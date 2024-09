L'OM lui déclare la guerre pour 3,6ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Capitaine du Congo vendredi contre la Guinée, Chancel Mbemba n'a pas semblé être marqué par son absence de match avec l'OM. Mais du côté de Marseille, on lui promet le pire jusqu'à la fin de la saison.

Jordan Veretout ayant signé comme joker à l'Olympique Lyonnais, Chancel Mbemba va se retrouver tout seul dans le loft phocéen à son retour de trêve internationale, même s'il va retrouver le groupe de Jean-Pierre Papin. Car le défenseur international congolais est clairement en opposition frontale avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria, Mbemba ayant décidé d'aller au bout de son contrat avec l'OM, quitte à ne pas jouer durant la saison. Car c'est désormais ce vers quoi on se dirige, comme les dirigeants marseillais le confirment ce dimanche dans La Provence. Roberto De Zerbi ne fera pas appel au joueur arrivé libre du FC Porto, alors même que Chancel Mbemba a été l'un des joueurs les plus solides défensivement depuis qu'il a rejoint l'OM. Une décision que le staff de l'Olympique de Marseille assume, quoi qu'il en coûte. Car en dehors de son choix de carrière, le joueur s'est également mis à la faute en s'en prenant de manière peu courtoise à un proche de Benatia, membre du staff. Une faute qui lui a coûté une retenue de salaire.

L'OM veut faire de Mbemba un exemple

Rendez-vous ce dimanche 8 septembre pour la première exclusivité. pic.twitter.com/5MhL5q2c30 — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 4, 2024

Citant des sources proches de la direction de l'OM, nos confrères provençaux ne laissent aucun espoir de rédemption à Chancel Mbemba, qui continuera à toucher ses 300.000 euros par mois, même s'il ne joue aucun match en Ligue 1. Et cela jusqu'au bout de son contrat en juin prochain, soit un coût total de 3,6ME sur un an. « Chancel n'a plus d'avenir à l'OM. On l’a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au cou­rant, il a quand même voulu rester. Il lui reste dix mois de contrat, il ira certaine­ment au bout et il sera traité comme il se doit. Il y a des règlements, il faut respec­ter la charte. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l'Olym­pique de Marseille », confirme ce dirigeant de l'OM, qui rappelle que le défenseur de 30 ans va servir d'exemple et qu'il est donc évident que le club ne cédera pas en cours de saison. De son côté, et ayant compris qu'il aurait du temps cette saison, Chancel Mbemba a lancé ce week-end sa propre chaîne sur Youtube. De quoi peut-être révéler la manière dont il vit cette mise à l'écart à Marseille.