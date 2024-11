L'OM le contacte, Florian Thauvin dit tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour en Europe à l’Udinese en janvier 2023 après un exil au Mexique, Florian Thauvin brille sur les pelouses de Série A. Mais à terme, un retour à l’OM est-il envisageable ? Mehdi Benatia semble y penser.

Auteur d’un début de saison canon sur les pelouses italiennes avec 4 buts et 3 passes décisives, Florian Thauvin a relancé sa carrière à l’Udinese. En 2021, l’international français avait pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille en fin de contrat pour rejoindre son ami André-Pierre Gignac aux Tigres. Un choix de carrière peu concluant en ce qui concerne le natif d’Orléans, qui n’a pas vraiment brillé au Mexique et qui a fait son retour il y a un an en Europe. Dans la modeste équipe de l’Udinese, « Flotov » s’éclate et brille à tel point qu’il a été nommé capitaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Udinese Calcio (@udinesecalcio)

De quoi susciter l’attention des supporters marseillais, dont certains imaginent un retour à Marseille. Interrogé à ce sujet dans Téléfoot, Florian Thauvin a reconnu un contact avec Mehdi Benatia, directeur sportif du club phocéen. Mais le n°10 d’Udine l’affirme, les discussions entre les deux hommes n’ont pas porté sur un potentiel retour dans la cité marseillaise. « J’ai adoré mon expérience au Mexique mais ce n’était pas le bon choix, ce n’était pas la bonne chose à faire. Mon expérience à l’OM reste dans ma mémoire, ça me suivra toute ma vie. C’est une fierté pour moi quand j’en parle avec mon fils, je regarde tous les matchs » a d'abord expliqué l'homme aux plus de 80 buts à Marseille, avant de poursuivre.

Thauvin confirme des discussions avec Benatia, mais...

« Quand je vois les joueurs qui jouent à l’OM, ça démontre que le club a franchi un cap. Un retour à Marseille ? On a discuté avec Mehdi Benatia car avant qu’il soit dirigeant de l’OM, on se connait très bien. Mais ce n’est pas d’actualité. Me revoir en Ligue 1 ? Ce n’est pas la priorité mais s’il y a une bonne opportunité avec un grand club, elle sera étudiée. Pas n’importe quel club bien sûr, pas un club rival. C’est avoir du respect pour l’OM et pour moi, pour ce que j’ai fais dans ma carrière et les couleurs que j’ai défendus » a révélé Florian Thauvin, ouvrant la porte à un retour en France, mais pas n’importe où. L’OM a désormais les cartes en mains et devra trancher dans les mois à venir s’il veut faire revenir le champion du monde 2018 à un poste où Mason Greenwood a été recruté pour 25 millions d’euros il y a quelques mois.